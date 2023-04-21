Под Екатеринбургом на два месяца ограничат движение по Кольцовскому тракту

Планируется, что дорожники будут перекрывать по две полосы из четырех Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на два месяца ограничат движение по Кольцовскому тракту из-за его ремонта. Реконструкция этого участка пройдет с 24 апреля по 30 июня этого года: рабочие будут менять дорожное полотно, чтобы убрать колеи.

- Образование дефектов покрытия в виде колеи было связано с высокой интенсивностью движения, а также неправильным выбором шин владельцами автомобилей, к примеру, использованием шипованных покрышек весной, летом и осенью, - рассказали в управлении автодорог Свердловской области..

Планируется, что дорожники будут перекрывать по две полосы из четырех.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина. Ограничения будут действовать с 1 мая по 15 июня на участке от Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина.