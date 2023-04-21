Приставы арестовали Toyota жителя Екатеринбурга, задолжавшего более 8 млн

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Житель Екатеринбурга, являясь юридическим лицом, задолжал более 8 миллионов рублей, и которых 4,8 миллиона по налогам. Должником заинтересовались приставы.

- Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке обязательства не исполнил, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы отправили запросы в регистрирующие органы и выяснили, что собственности организации имеется автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. При этом должник машину прятал. Найти ее удалось приставам на улице Шаумяна. Автомобиль арестовали.

Машина направлена на хранение в специализированную организацию. Если в ближайшее время должником не будет погашена задолженность, автомобиль будет направлен на оценку с дальнейшей реализацией на торгах в ТУ Росимущества.