В Каменске-Уральском простились с бойцом ЧВК, погибшим на СВО

Фото: группа во ВКонтакте Администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском на Аллее славы 21 апреля простились с бойцом ЧВК, погибшим 12 февраля на СВО. Дмитрию Люсикову было 45 лет. Об этом сообщили в администрации города.

- Участвуя в СВО, Дмитрий проявил себя бесстрашным бойцом и самоотверженным воином, - рассказали в мэрии.

Дмитрий Люсиков учился в школе № 1 Каменска-Уральского, затем получил специальность фрезеровщика и работал на многих городских предприятиях.

Дмитрия Люсикова похоронили на Ивановском кладбище. Соболезнования родным и близким бойца принесли руководитель аппарата администрации города Алексей Ялунин, депутат городской Думы, а также ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Кукарин.