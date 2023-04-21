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НовостиПолитика21 апреля 2023 10:19

В Каменске-Уральском простились с бойцом ЧВК, погибшим на СВО

Дмитрию Люсикову было 45 лет
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа во ВКонтакте Администрация Каменска-Уральского

Фото: группа во ВКонтакте Администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском на Аллее славы 21 апреля простились с бойцом ЧВК, погибшим 12 февраля на СВО. Дмитрию Люсикову было 45 лет. Об этом сообщили в администрации города.

- Участвуя в СВО, Дмитрий проявил себя бесстрашным бойцом и самоотверженным воином, - рассказали в мэрии.

Дмитрий Люсиков учился в школе № 1 Каменска-Уральского, затем получил специальность фрезеровщика и работал на многих городских предприятиях.

Дмитрия Люсикова похоронили на Ивановском кладбище. Соболезнования родным и близким бойца принесли руководитель аппарата администрации города Алексей Ялунин, депутат городской Думы, а также ветеран боевых действий на Северном Кавказе Александр Кукарин.