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НовостиЭкономика21 апреля 2023 9:03

Банк Уралсиб запустил сервис «Инвестиции Онлайн»

Стать инвестором просто
Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб запустил сервис для частных инвесторов в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Сервис дает возможность быстро совершать онлайн выгодные сделки по покупке или продаже акций или облигаций, а также валюты.

Стать инвестором просто – зайдите в раздел «Инвестиции» приложения Уралсиб Онлайн и бесплатно откройте брокерский или индивидуальный инвестиционный счет.

В ближайшее время мы расширим возможности сервиса, добавив обучение, торговлю по лимитным заявкам и множество других функций, чтобы вы могли достичь своих инвестиционных целей еще быстрее и эффективнее.

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