Нижнему Тагилу на строительство коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» выделят более 950 млн

Новая станция водоподготовки «Южная» с современной линией очистки воды с помощью самопромывных фильтров позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнему Тагилу на строительство коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск выделят более 950 миллионов. Согласно принятому постановлению, в 2023–2024 годах на начало работ из федерального бюджета будет направлено 887 миллионов рублей, из областного - 66,7 миллиона, из местного - 105,9 миллиона рублей.

- В рамках федерального проекта «Чистая вода» Нижний Тагил получит субсидию на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск, - рассказал глава региона Евгений Куйвашев.

Новая станция водоподготовки «Южная» с современной линией очистки воды позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел. Благодаря этому дома более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила будут обеспечены качественной питьевой водой. Проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.