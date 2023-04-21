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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:28

Ведущим концерта в День Победы в Екатеринбурге станет Александр Устюгов

Рассказываем, что будет в программе концерта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В программе концерта, режиссером которой стал актер и шоумен Роман Постовалов, фронтовые воспоминания и выступление известных музыкантов

В программе концерта, режиссером которой стал актер и шоумен Роман Постовалов, фронтовые воспоминания и выступление известных музыкантов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ведущим праздничного концерта в День Победы в историческом сквере Екатеринбурга станет актер театра и кино Александр Устюгов. Об этом сообщили организаторы Фонд святой Екатерины.

В программе концерта, режиссером которой стал актер и шоумен Роман Постовалов, фронтовые воспоминания и выступление известных музыкантов.

- Фронтовые воспоминания будут пересекаться с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал на время войны и своим творчеством поддерживали героев тыла. И таких линий будет очень много, - рассказали организаторы.

Имена музыкантов, которые выступят в историческом сквере, станут известны в ближайшее время.