Запрет на алкоголь будет вводится на несколько часов с 30 апреля по 9 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в майские праздники запретят продажу алкоголя. Глава города Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Убирать алкоголь в магазинах будут с 30 апреля по 9 мая включительно на разных территориях.

Так, 30 апреля с 8:00 до 13:00 спиртное не будут продавать в границах улиц Московской - Малышева - Карла Либкнехта - Николая Никонова - переулка Красного - улицы Челюскинцев.

5 мая алкоголь в 09:00 уберут с полок магазинов на улице Заводской, от улицы Кирова до улицы Татищева, на улице Кирова, от улицы Заводской до улицы Каменщиков. Здесь ограничение будет действовать до 14:00.

7 мая с 08:00 до 13:00 запрет на алкоголь будет действовать в границах улиц 8 Марта - Антона Валека - Вайнера - переулка Театрального и с 09:00 до 13:00 на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

9 мая в День Победы продажу спиртного ограничат с 09:00 до 14:00 в границах улиц Ильича - Кировградской - проспекта Орджоникидзе - площади 1-й Пятилетки и с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московской - Малышева - Карла Либкнехта - Николая Никонова - переулка Красного - улицы Челюскинцев.

Напомним, ранее мэрия Екатеринбурга опубликовала подробный график закрытия улиц на период подготовки к параду Победы. Также стало известно, когда и где в городе пройдут ночные и утренние репетиции парада Победы в 2023 году.