В Кольцово из-за тумана произошал массова задержка рейсов

В Кольцово задержаны пять рейсов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово 21 апреля из-за тумана произошал массова задержка рейсов. К ситуации подключилась прокуратура.

-Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - сообщили в Уральской транпортной прокуратуре.

По данным ведомства, задержаны пять рейсов с вылетом из Екатеринбурга:

- рейс FV-6202 в Москуву, «Россия» (78 пассажиров),

- рейс FV-6402 в Санкт-Петербург, «Россия» (130 пассажиров),

- рейс DP516 в Санкт-Петербург, «Победа» (190 пассажиров, 10 из них - дети)

- рейс DP340 в Сочи, «Победа» (175 пассажиров, из них восемь дети),

- рейс SU2817 в Минеральные Воды, «Аэрафлот» (154 пассажира, 10 из которых дети).