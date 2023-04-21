Владимир Путин включил в совет по развитию местного самоуправления Владислава Пинаева и Евгения Куйвашева

Евгений Куйвашев принял участие в заседании, которое в режиме видеоконференции провел Владимир Путин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин включил в совет по развитию местного самоуправления главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Президент РФ подписал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.

Накануне, 20 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, которое в режиме видеоконференции провел Владимир Путин.

Президентский совет по развитию местного самоуправления впервые созвали в 1995 году. Его участники, в том числе занимаются разработкой государственной политики в области местного самоуправления и мер по ее реализации.