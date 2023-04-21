Пропавшего с селе Балтым 44-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Пропавшего с селе Балтым 20 марта 44-летнего Алексея Солина нашли мертвым. Мужчину искали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда.

- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, тело мужчины был найдено детьми, которые бегали по недостроенному зданию, расположенному недалеко от города Верхняя Пышма, возле дороги, ведущей на озеро Балтым. По предварительным данным, смерть Алексея Солина не связана с криминалом.

- Проверка проводится следственным отделом по городу Верхняя Пышма. Проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев. Тело направлено на судмедэкспертизу (при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет, сведений о том, что смерть мужчины наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется), - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, в день пропажи Алексей Солин попал на камеры видеонаблюдения возле своей работы. После этого он вышел на связь с близкими в десять вечера и пропал.