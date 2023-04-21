22% екатеринбуржцев уверены, что брак символизирует союз двух любящих людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21% жителей относятся к браку негативно. К такому выводу пришли после опроса аналитики ювелирного бренда SOKOLOV и исследовательского агентства A2:Research. Исследование также показало, что 22% екатеринбуржцев уверены, что брак символизирует союз двух любящих людей, а 57% считают его юридической формальностью.

Интересно, что у мужчин и женщин согласно результатам опроса схожие представления о том, сколько следует встречаться до свадьбы. 41% женщин и 39% мужчин готовы обручиться спустя год отношений. Еще 22% екатеринбурженок для этого решения потребуется полугода. Среди мужчин тех, кто готов пожениться спустя шесть месяцев отношений оказалось только 10%.

Также по итогам исследования выяснилось, что большинство екатеринбурженок хотели бы получить помолвочное кольцо стоимостью не менее 10 тысяч рублей (27%). Еще 17% устроит кольцо минимум за 50 тысяч рублей. 13% будут рады любому. А 10% девушек рассматривают для себя только кольцо с бриллиантом.