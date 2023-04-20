Две екатеринбургские школы закроют на капремонт перед экзаменами

Школьников на время переведут в другие учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге две школы закроют на капитальный ремонт перед экзаменами. Работы начнутся в учреждениях №140 и №63. Об этом порталу Е1 сообщил замглавы департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Школа №140 на улице Решетникова и школа №63 на улице Крауля закроются уже в мае. После ремонта они откроются уже только в конце 2023 года. Оба здания были построены еще в 70-х годах прошлого века. Их износ на сегодняшний день составляет больше 60%.

- На время экзаменов и выпускных строители приостановят работы, школьникам дадут провести все праздники. Переживать не стоит, - пояснил Михаил Ладейщиков.

С 1 сентября обучающихся временно переведут в другие учреждения. Так учеников школы №63 отправят в учреждения №163, 48, 121, 171. А детей из 140-й школы переведут в учреждения №159, 109, 154.

В школе №140 планируют отремонтировать фасад здания, эвакуационные выходы, спортивный зал и кровлю над ним и фойе. Будут заменены деревянные окна, а также закуплены новые компьютеры и мультимедийная техника. В кабинетах поменяют мебель.