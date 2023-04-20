В Екатеринбурге вспыхнула квартира в 18-этажном доме

Тушить возгорание прибыли 10 огнеборцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел пожар на улице Волошина. Там загорелась квартира в 18 этажном жилом доме. Информация о возгорании поступила дежурному 20 апреля в 8:26. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади одного квадратного метра повреждено домашнее имущество на балконе в квартире, расположенной на девятом этаже муниципального 18-и этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место прибыли три пожарные машины и десять спасателей. Однако возгорание удалось потушить первичными средствами пожаротушения жильцам дома еще до прибытия огнеборцев.

Ранее, днем 19 апреля, в свердловской деревне Кедровка сгорели два здания. К счастью, они были не эксплуатируемыми. Огонь охватил 400 квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы спецтехники и 13 человек личного состава.