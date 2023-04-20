К шести годам колонии приговорили свердловчанина за кражи сыра и бытовой химии

В суде свердловчанина признали виновным в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Первоуральска отправился в колонию за украденные товары из магазина. Он вместе со знакомыми причинил ущерб в 24 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в майские праздники в 2022 году. 24-летний парень в компании двух девушек и одного мужчины совершили серию краж продовольственных товаров.

- Для того, чтобы не быть узнанными в родном городе, они направились «гастролировать» в город Березовский, где 5 и 11 мая 2022 года украли товары из трех магазинов на общую сумму более 24 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Уже в Березовском молодые люди заходили в различные магазины и сгребали с прилавков сыры, масло и бытовую химию. Все это они складывали в свои сумки. Вернувшись в Первоуральск, компания продавала украденные товары по низким ценам.

В суде свердловчанина признали виновным в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Молодого человека отправили в исправительную колонию строгого режима на шесть лет.

- По постановлениям суда, вынесенным ранее, соучастникам виновного было назначено принудительное лечение в связи имеющимися психическими заболеваниями, - добавили в прокуратуре.