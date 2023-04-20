Больше 400 свердловчан сдали кровь в Национальный день донора

За год Областная станция переливания заготавливает около 50 тонн крови Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловчане поучаствовали во всероссийской акции в Национальный день донора крови, которая проходила 20 апреля. В этот день уральцы сдали больше 200 литров крови. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для добровольцев организовали живую музыку, викторины и подарки. Акция поспособствовала реализации задач нацпроекта «Здравоохранение». Полученная кровь поможет людям с онкологическими заболеваниями, в том числе маленьким детям.

- Национальный день донора в первую очередь посвящен людям, которые дарят другим самое ценное - то, что не могут заменить высокие технологии, – свою кровь. Без помощи доноров пациентам не справиться, - отметил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

В регионе больше 30 тысяч человек уже стали донорами. Треть их них живет в Екатеринбурге. За год Областная станция переливания заготавливает около 50 тонн крови.