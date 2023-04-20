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НовостиОбщество20 апреля 2023 17:43

Больше 400 свердловчан сдали кровь в Национальный день донора

За один день удалось получить больше 200 литров крови
Дарья ЧИПУРИНА
За год Областная станция переливания заготавливает около 50 тонн крови

За год Областная станция переливания заготавливает около 50 тонн крови

Фото: Иван МАКЕЕВ

Свердловчане поучаствовали во всероссийской акции в Национальный день донора крови, которая проходила 20 апреля. В этот день уральцы сдали больше 200 литров крови. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для добровольцев организовали живую музыку, викторины и подарки. Акция поспособствовала реализации задач нацпроекта «Здравоохранение». Полученная кровь поможет людям с онкологическими заболеваниями, в том числе маленьким детям.

- Национальный день донора в первую очередь посвящен людям, которые дарят другим самое ценное - то, что не могут заменить высокие технологии, – свою кровь. Без помощи доноров пациентам не справиться, - отметил главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

В регионе больше 30 тысяч человек уже стали донорами. Треть их них живет в Екатеринбурге. За год Областная станция переливания заготавливает около 50 тонн крови.