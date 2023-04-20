В Каменске-Уральском задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку

Все накопления в размере 170 тысяч рублей удалось вернуть пожилой женщине Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал ДТП». Злоумышленнику не удалось обмануть 85-летнюю пенсионерку, когда он пришел к ней под предлогом доставки вещей для внучки, якобы пострадавшей в аварии.

- Как пояснил сам задержанный, работая в одном из такси города Каменска-Уральского, ему поступила заявка на доставку «посылки» из города в Екатеринбург. Руководствуясь действиями, указанными в приложении, он забрал пакет и, ничего не заподозрив, выехал в Екатеринбург к адресату, - рассказали в МО МВД «Каменск-Уральский».

Вскоре его задержали полицейские. Все накопления в размере 170 тысяч рублей удалось вернуть пожилой женщине. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Пока водитель такси проходит по делу как свидетель.