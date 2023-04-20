В Екатеринбурге определились с датой проведения забега «Майская гроза»

На выбор участникам предложат сразу несколько дистанций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге определились с датой проведения уже традиционного забега «Майская гроза». Старт серии «Европа-Азия» дадут уже 30 апреля, он пройдет в девятый раз на территории уральской столицы.

- Старт и финиш забега будут расположены на площадке Дворца игровых видов спорта, а маршрут как обычно пройдет по центральным улицам города, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

На выбор участникам предложат сразу несколько дистанций: 2020 метров, пять или десять километров. В этом году организаторы планируют увидеть на старте 1,8 тысячи человек.

- Медали на финише получат все участники. На оборотной стороне каждой медали указана дистанция, которую прошел ее обладатель. А на лицевой стороне – изображение одной из достопримечательностей Екатеринбурга, - добавили в администрации.