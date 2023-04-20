Записаться в первые классы можно до 30 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Екатеринбурге в первые классы записалось 20 тысяч детей. Еще четыре тысячи мест остались свободными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В департаменте образования доложили, что наутро 20 апреля в системе АИС «Образование» было принято и зарегистрировано более 20 тысяч заявлений. Из них больше 15 тысяч подтверждены документами. В связи с этим проблем с нехваткой учебных мест не будет.

- Записаться в первые классы можно до 30 июня. С 1 по 5 июля каждая образовательная организация, которая вела прием в первые классы, издаст приказ о зачислении учащихся по адресной привязке. С 6 июля по 5 сентября те школы, в которых остались свободные места, будут принимать детей без территориальной привязки, - рассказали в мэрии.

Уже в следующем году в школах Екатеринбурга будет открыто рекордное количество мест. Их хватит на 24,6 тысячи первоклашек. Сделать это можно будет через портал Госуслуг, через МФЦ, в школах на приемных комиссиях или заказным письмом по посте.