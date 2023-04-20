Сотрудникам СК удалось доказать вину 21-летнего свердловчанина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове местный житель убил знакомого из-за украденных денег. Молодой парень напал на мужчину с ножом в подъезде. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В январе 2023 года 21-летний парень пришел в подъезд к своему 47-летнему знакомому. Молодой человек требовал у мужчины вернуть ему якобы украденные деньги. Однако разговор перешел в драку.

- Злоумышленник стал руками и ногами избивать своего оппонента. Избиение он продолжил и в тот момент, когда потерпевший попытался укрыться от нападавшего в своей квартире. В итоге причиненные пострадавшему травмы оказались смертельными, - рассказали в Следственном комитете.

В ходе расследования уголовного дела были проведены различные экспертизы, допросы свидетелей и осмотры мест происшествия. Сотрудникам СК удалось доказать вину 21-летнего свердловчанина. Его обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Уголовное дело направили в суд.