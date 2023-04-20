Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге к 300-летию города заменят часть адресных табличек на зданиях. Команда проекта «Дизайн-код» уже представила макеты будущих указателей, они выполнены в бело-синем и черном вариантах.

- Перед работой над дизайном специалисты провели анализ содержания фасадов зданий, который показал, что имеющиеся таблички не имеют общей стилистики. Это может вызвать затруднения при поиске нужного дома, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Так, на фасадах зданий, построенных с 1955 года и не имеющих статуса объекта культурного наследия, рекомендовано устанавливать бело-синие таблички. На которых указаны названия улиц на русском и английском языках, а также номер дома.

- А вот для зданий, построенных до 1955 года, и объектов культурного наследия специалисты разработали указатели в черном цвете, - добавили в администрации.