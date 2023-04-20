Свердловчанин нашел чужую карту и потратил с нее деньги

На свердловчанина завели уголовное дело за кражу с банковского счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга нашел чужую карту и потратил с нее несколько тысяч рублей. Теперь за это ему грозит реальный срок. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в отдел полиции обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что с ее потерянной карты происходят списания за покупки, которые она не совершала. Со счета пропало порядка пяти тысяч рублей.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 установили подозреваемого в хищении денег с карты заявительницы и задержали, - рассказали в полиции.

Как оказалось, карту нашел 33-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был судим за хранение наркотиков и грабеж. Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что нашел карту на улице Ильича, после чего решил совершить несколько покупок за чужой счет. На свердловчанина завели уголовное дело за кражу с банковского счета. Ему грозит до шести лет лишения свободы.