В Екатеринбурге за последние два года вдвое выросло число непроданных квартир в новостройках

В связи с данными переменами к лету прогнозируется обострение конкуренции на рынке новостроек и вторичного жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за последние два года число непроданных квартир в новостройках выросло в два раза. При этом количество предложений увеличилось на четверть.

По данным издания 66.ru, средняя цена на первичном рынке уральской столицы также существенно изменилась: поднялась примерно на 60%.

При этом глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков заметил, что подобные изменения затронули и «вторичку», однако там подорожание идет не такими быстрыми темпами, за три года прирост составил 46%.

В связи с данными переменами к лету прогнозируется обострение конкуренции на рынке новостроек и вторичного жилья.