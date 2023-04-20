Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист угнал у местного жителя дорогой велосипед. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что припарковал свой байк в подъезде жилого дома, а позже обнаружил пропажу. Стоимость ущерба он оценил в 50 тысяч рублей.

- Полицейские быстро установили подозреваемого и задержали. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу местный житель. По предварительным данным, он уже реализовал похищенный велосипед неизвестным за вознаграждение, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.

- Сотрудники принимают меры к поиску похищенного имущества, а также проверяют подозреваемого на причастность к другим аналогичным эпизодам, совершенным на территории города, - добавили в полиции.