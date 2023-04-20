Математика УрФУ, осужденного за растление дочери, лишили родительских прав

Отец девочки не признал вину. Фото: предоставлено Ольгой Кезик

Математика УрФУ Александра Кондратьева (имя изменено – прим.ред), осужденного на 15 лет за растление дочери, лишили родительских прав. По версии следствия, в 2019 году он совершил насильственные действия сексуального характера против своей четырехлетней дочери.

- Такое решение вынесли автоматически после оглашения приговора. Мы с таким не согласны, никто не изучал доводы защиты. Уже подали кассационную жалобу. Ее будут рассматривать примерно в течение трех недель в Кемерово, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат осужденного Ольга Кезик.

Напомним, в основу уголовного дела легли шесть эпизодов. Сам Кондратьев вину не признал.

Бывшая жена Александра решила лишить его родительских прав на основании обвинительного приговора суда. Сейчас математик отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурга. Бывший преподаватель принимает участие в заседаниях по видеосвязи.