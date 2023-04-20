В Верхотурье спасли школьника, который дрейфовал на оторвавшейся льдине

Один из троих ребят наступил на льдину, она отломилась и поплыла. Фото: полиция Верхотурья

В Верхотурье школьник едва не утонул, гуляя с товарищами по берегу реки Тура. В полиции рассказали, что один из троих ребят наступил на льдину, она отломилась и поплыла, из-за чего мальчик оказался на шаткой опоре посреди водоема.

- В ходе оперативной и слаженной работы сотрудников верхотурской полиции и 71 ПСЧ ребенок спасен, никто не пострадал. Родители детей привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей, - рассказали в полиции Верхотурья.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на местном водоеме утонул 73-летний рыбак. Пенсионер вышел на пруд 6 апреля, вечером он перестал выходить на связь, из-за чего его родственники забили тревогу и обратились к спасателям.

- Обнаружить тело рыбака удалось в 800 метрах от берега в районе Ключиков, - отметили в группе «Вконтакте» «Тагильский спасатель».