Более 200 железнодорожных переездов обновит СвЖД в 2023 году

В 2023 году на обновление железнодорожных переездов СвЖД будет направлено более 150 млн рублей. Фото: пресс-служба СвЖД

На Свердловской магистрали начинаются сезонные работы по ремонту и модернизации железнодорожных переездов. В этом году планируется обновить 219 объектов. Программа по улучшению надежности инфраструктуры в местах пересечения автомобильных и железных дорог реализуется в целях повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Часть объектов будет оборудована современными предупредительными и заградительными устройствами, чтобы сократить риск ДТП с автомобилями на жд путях. Кроме модернизации и капитального ремонта, на весенне-летний период планируются работы по текущему ремонту переездов. К старту сезона проведены традиционные комиссионные осмотры, которые помогают выявить появившиеся за зиму замечания к состоянию настилов и дорожных знаков, шлагбаумов, автомобильных подъездов, качеству освещения. В целом в 2023 году на обновление железнодорожных переездов СвЖД будет направлено более 150 млн рублей.

Фото: пресс-служба СвЖД

Так, устройствами заграждения переездов (УЗП), которые препятствуют выезду автотранспорта на пути после срабатывания автоматической переездной сигнализации, будут оборудованы три переезда. Они находятся по пути движения электропоезда «Ласточка» сообщением Пермь – Краснокамск. Еще по двум переездам данного направления, а также по переезду на станции Шибаново в Чусовском районе Пермского края, запланирована разработка проектной документации на оборудование их УЗП.

Работы в объеме капитального ремонта пройдут на пяти переездах, все они расположены в Свердловской области: на станциях Старатель и Серов-Сортировочный, на перегонах Ирбит – Лопатково, Верхняя Салда – Моховой, ГРЭС – Нижняя Тура. Капремонт включает замену УЗП, резинокордовых настилов, дорожных знаков, сигнальных столбиков и водоотводных лотков, асфальтирование междупутья в границах переездов.

Еще на 12 переездах запланирована замена УЗП без проведения капремонта, на 154 объектах – асфальтирование подходов к переезду, на 40 – замена настила.