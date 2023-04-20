В Екатеринбурге врачи вырезали у женщины опухоль, с которой она жила 50 лет

В итоге вес опухоли составил порядка трех килограммов. Фото: пресс-служба СОКБ №1

В Екатеринбурге врачи СОКБ №1 вырезали огромную опухоль 67-летней женщине из поселка Малышева, она прожила с ней 50 лет. Как выяснилось, липома в последнее время стремительно росла и грозила стать злокачественной.

- Даже будучи доброкачественной, она могла вызвать серьезные осложнения, так как все органы уже были смещены на другую половину живота. Рано или поздно образование начало бы сдавливать кровеносные сосуды, - отметил врач второго хирургического отделения СОКБ №1 Андрей Сабадаш.

В итоге вес опухоли составил порядка трех килограммов. Операцию проводили лечащий врач пациентки Андрей Сабадаш, а также его коллега Александр Воровьев.

- По словам хирургов, ранее им не приходилось сталкиваться с липомами таких больших размеров. Уже через пять дней полностью восстановившаяся пациентка была выписана, - добавили в пресс-службе больницы.