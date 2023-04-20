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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:27

Нижний Тагил примет Эстафету Победы 4 мая

Мероприятие посвятят 78-летию Победы в Великой Отечественной войне
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Эстафета пройдет в Нижнем Тагиле

Эстафета пройдет в Нижнем Тагиле

Фото: Лев ИСТОМИН

4 мая 2023 года Нижний Тагил примет Эстафету Победы, которая будет посвящена 78-летию со дня Великой Победы и 105-летию со дня создания в России пограничных войск. Об этом сообщает портал ТагилЛАЙФ.

Эстафета Победы пройдет в два этапа. На аллее Пограничной славы в Парке Победы на Гальянке проведут церемонию передачи эстафетного вымпела от Погрануправления ФСБ РФ по Челябинской области городской эстафетной группе.

После этого колонна выдвинется к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной Тагильского пруда. Там проведут церемонию в память о тагильчанах, павших в локальных конфликтах. После этого участники эстафеты отправятся ко Дворцу молодежи, где пройдет концерт, а потом эстафетная группа отправится в Екатеринбург для проведения второго этапа соревнований.