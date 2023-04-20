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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:01

Жители Каменска-Уральского выбирают объект для благоустройства

В голосовании приняли участие почти 8 тысяч человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Каменске-Уральском каждый год благоустраивают объекты

В Каменске-Уральском каждый год благоустраивают объекты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Каменска-Уральского выбирают общественную территорию, которую благоустроят в 2024 году. Свое мнение на сегодняшний день высказали 7815 человек. Об этом сообщает портал KU66.RU.

За пять дней голосования Байновский сад получил 4786 голосов, общественная территория у Театра драмы – 1 182 голоса.

За остальные объекты проголосовало совсем немного горожан. В аутсайдерах находятся парк в Северном, парк в Силикатном, сквер возле школы №5, бульвар Славского.

Отметим, что голосование по выбору объектов благоустройства в Каменске-Уральском продлится до 31 мая 2023 года.