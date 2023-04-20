Ограничения будут действовать с 1 мая по 15 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение транспорта по улице Степана Разина. Ограничения будут действовать с 1 мая по 15 июня на участке от Народной Воли до дома № 6 на улице Степана Разина.

Закрытие этого отрезка связано с реконструкцией данных улиц. Движение транспорта будет организовано по улице Народной Воли.

- Кроме того, с 10 мая по 20 июня 2023 года движение транспорта будет закрыто по улице Народной Воли: от дома № 65 до улицы Розы Люксембург, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что на участке Пермского тракта 20 апреля вблизи деревни Ильята полностью перекроют движение. Проехать нельзя будет из-за строительных работ на путепроводе над железнодорожными путями на 200-м километре трассы.