В Красноуфимске пенсионерка доверилась телефонным мошенникам и перевела им 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске 70-летняя пенсионерка доверилась телефонным мошенникам и перевела им 500 тысяч рублей. Постарадавшая женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера, девушка на том проводе представилась сотрудником полиции.

- Звонившая сообщила, что на имя гражданки оформляют кредит. Для предотвращения незаконного оформления кредита необходимо пройти в банк и оформить на себя кредит, а полученные денежные средства перевести на «безопасный счет», - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В результате женщина оформила на себя займ в размере 500 тысяч и отправила на указанные ей счета. Когда через три дня кредит не списался, она поняла, что стала жертвой злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».