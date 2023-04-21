На Урале запущен крупнейший индор для IT-специалистов

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МегаФон обеспечил покрытие бизнес-центра NEBOPLAZA в Екатеринбурге: устойчивая связь и мобильный интернет есть более чем на 30 тысячах квадратных метрах здания, включая многоуровневый паркинг, холлы, кафе на крыше и лифты. Инфраструктурный проект стал крупнейшим indoor-решением оператора на Урале наряду с «Екатеринбург Ареной».

В бизнес-центре NEBOPLAZA также размещается первый в России технологический хаб Сбербанка, рассчитанный на 1700 рабочих мест.

Для решения цифровых задач инженеры оператора разместили в бизнес-центре NEBOPLAZA антенны связи на 200 ключевых локациях, а для обеспечения «коврового» покрытия и проникновения сигнала в любые помещения специалисты проложили 600 метров оптики и около 8 километров фидера, помогающего передаче сигнала между элементами сети. Максимальные скорости мобильного интернета в бизнес-центре, по данным аналитиков компании, достигают 200 Мбит/с.

«Массивные стены и плотные отражающие панорамные стекла бизнес-центра мешают сигналу связи проникать внутрь помещения. Поэтому самым эффективным решением стала организация развернутого indoor-решения внутри помещения. Это гарантировало уверенный приём и высокие скорости интернета в любой зоне, включая отдаленные помещения и сложные по архитектуре пространства. Для сохранения эстетического вида площадки мы прокладывали линии связи на этапе отделочных работ, для оперативного завершения всех работ часть задач “закрывали” ночью. На сегодня – это наш самый крупный инфраструктурный проект в бизнес-сегменте», – поделился подробностями технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.