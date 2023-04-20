Поселок Гари получит более 18 млн на благоустройство зоны отдыха

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Поселок Гари получит более 18 миллионов на благоустройство зоны отдыха. Деньги выделят из областного бюджета к 400-летию муниципалитета.

- Средства будут направлены на благоустройство общественной зоны отдыха по улицам Ясная и Комсомольская, - рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

На территории, о которой идет речь, появится площадки для отдыха, для игр в стритбол, волейбол и баскетбол, детская зона, поле для игры в мини-футбол и воркаут-зона. На центральной площадке разместятся фонтан и скамейки. Также здесь будет сделана парковка для автотранспорта. Преображение парка пройдет в несколько этапов. Общая стоимость проекта - 49 миллионов рублей.

Зону отдыха планируют доделать этим летом. На втором этапе реализации проекта, который планируется завершить в 2024 году, парк будет расширен.