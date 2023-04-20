Жители Екатеринбурга смогут увидеть метеорный поток Лириды

В пик метеорного потока Лириды ожидается до 18 падающих метеоров в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга с 21 на 22 апреля смогут увидеть пик метеорного потока Лириды. Сам метеорный дождь будет хорошо виден 22 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода».

- Из-за Луны метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, - рассказал Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс.Погода». - При этом лучше всего для наблюдения такого красивого и необычного явления выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу.

В пик метеорного потока Лириды ожидается до 18 падающих метеоров в час. С Земли метеоры будут похожи на яркие полосы в ночном небе.

На Урале также метеорный поток будет хорошо виден в ночь с 22 по 23 апреля в Челябинске, Тюмени, Уфе и Перми.