В Екатеринбурге состоялся Международный форум-выставка «СОЦИО»

По соглашению между правительством Свердловской области, администрацией Качканара и ЕВРАЗом построена футбольная арена Олимп. Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

В деловой программе форума в «Екатеринбург-ЭКСПО» одна из компаний-участников – «ЕВРАЗ» - представила проекты, направленные на повышение привлекательности рабочих профессий, развитие местных сообществ и формирование комфортной городской среды в городах присутствия.

В ходе пленарных заседаний представители власти, бизнеса и некоммерческого сектора обсудили, как общими усилиями повысить качество жизни населения по пяти направлениям: культуре, образованию, социальной политике, здравоохранению и спорту. Представители ЕВРАЗа рассказали гостям форума о роли компании в улучшении качества жизни в городах присутствия за счет создания комфортной городской среды и поддержке местных НКО и учреждений социальной сферы.

«Наша задача – популяризировать рабочие профессии, а для этого нужно сделать комфортным не только трудовой процесс на предприятии, но и жизнь за его пределами, в городе. В этом нам помогает сотрудничество с местными сообществами и органами власти», – отметила директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.

Мария Дронова на выступлении СОЦИО. Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа

В 2022 году на благотворительную, социальную и спонсорскую деятельность направлено около 6 млрд рублей средств и отчислений ЕВРАЗа, в том числе в рамках трехсторонних соглашений с правительством области и администрацией Нижнего Тагила. При финансовом участии компании открыт мост через Тагильский пруд, обновлена привокзальная площадь, где установлена стела «Город трудовой доблести», завершается капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества, начато строительство детского образовательного центра в Гальяно-Горбуновском массиве.

В Качканаре завершается строительство Ледового дворца. За последние несколько лет введены в работу Дворец единоборств и спортивный комплекс для занятий футболом.

Помимо этого, компания около 15 лет реализует социальный проект, направленный на реабилитацию детей с диагнозом «детский церебральный паралич». Ежегодно проводится грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». В 2022 году ЕВРАЗ направил на реализацию идей общественности двух городов на Урале 8 млн рублей.

При благотворительной поддержке ЕВРАЗа в Нижнетагильском технологическом институте открылся современный проектный центр цифровых технологий в металлургии, мастерская стропального дела в НТГМК.