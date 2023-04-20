На участке Пермского тракта полностью перекроют движение

Для проведения капитального ремонта искусственного сооружения планируется около 80 краткосрочных перекрытий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке Пермского тракта 20 апреля вблизи деревни Ильята полностью перекроют движение. Проехать нельзя будет с 15:10 до 17:10 из-за строительных работ на путепроводе над железнодорожными путями на 200 километре трассы.

- Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и предлагают альтернативные пути проезда для легкового транспорта по дорогам регионального значения, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Для проведения капитального ремонта искусственного сооружения планируется около 80 краткосрочных перекрытий в течение всего сезона.

Напомним, на дороге Р-242 Пермь - Екатеринбург ведутся масштабные работы по расширению трассы до четырех полос и увеличению грузоподъемности сооружений.