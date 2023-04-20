Туристы получили 300 онлайн-разрешений на посещение заповедников Ямала

Ямальские заповедники пользуются популярность у туристов Фото: Андрей АБРАМОВ

С начала 2023 года на Ямале выдано больше 300 онлайн-разрешений на посещение заповедных мест округа. Электронный сервис начал работать в этом году, он упростил подачу заявлений. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Разрешение получали туристы, которые путешествуют по одному и группами. Чаще всего документ запрашивали для посещения природного парка «Ингилор».

Для получения онлан-разрешения нужно иметь подтвержденную запись на сайте Госуслуг, заполнить заявление в Единой картографической системе Ямала, а потом выбрать на карте маршрут. Разрешение придет на электронную почту.