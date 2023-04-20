На мужчину составили два протокола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово задержали 35-летнего жителя Краснодарского края. Он покурил в туалетной комнате самолета во время полета. Нарушителя доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово».

- Запрет на курение на борту самолета - необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров, - напомнили в УТ МВД России по УрФО.

На мужчину составили два протокола об административном правонарушении за курение на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Напомним, ранее в аэропорту «Кольцово» задержали жителя Екатеринбурга, который курил на борту самолета, который летел из Москвы в уральскую столицу. К работникам воздушной гавани обратился экипаж судна.