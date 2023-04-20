Знак «Европа – Азия» под Нижним Тагилом обновят за 7 млн рублей

Знак обновят на деньги из казны Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знак «Европа – Азия» у поселка Уралец под Нижним Тагилом реконструируют за 7 миллионов рублей. Об этом заявил зам главы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Его слова приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на телеканал «Тагил-ТВ».

Деньги на обновление памятника выделят из бюджета Свердловской области. Сейчас готовится документация на реконструкцию объекта. Подрядчика выберут через аукцион.

Знак «Европа – Азия» обновят современными материалами, а внешний вид объекта приведут к первоначальному варианту – здесь появится изображение спутника и орбиты вокруг планеты. Этот знак посвящен первому космическому полету человека вокруг Земли, который состоялся 12 апреля 1961 года.