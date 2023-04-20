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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:28

Трамваи в Академический запустят в августе 2023 года

Новая ветка готова на 37%
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Новая ветка готова на 37%

Новая ветка готова на 37%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайное движение в тестовом режиме в Академический планируют запустить в августе 2023 года. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии. Новая ветка готова на 37%.

- На сегодняшний день завершены работы по устройству подпорной стенки. Монтаж трамвайных путей не ведется, - сообщили в администрации города. - Присоединение новой трамвайной линии к существующей по улице Волгоградской планируется вначале августа 2023 года.

Напомним, ранее мы писали, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории под второй этап строительства трамвайной линии. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова - улице Хрустальногорской - улице Евгения Савкова. Также под трамваи будет построено депо.