Динамика инфляции в Свердловской области определялась сдержанной потребительской активностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксировали существенное снижение инфляции. Об этом сообщили в Уральском ГУ Банка России.

- Показатель годовой инфляции в марте существенно снизился и составил 3,5% после 11,3% в феврале, - рассказали в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России. - Основная причина такой динамики в регионе, как и в целом по стране, - так называемый статистический эффект высокой базы.

Специалисты объяснили, что инфляция замедлилась, так как в расчете перестало учитываться повышение цен в марте прошлого года. Кроме того, динамика инфляции в нашем регионе определялась сдержанной потребительской активностью, расширением предложения и снижением издержек производителей продовольственных товаров.

В результате инфляция в Свердловской области сравнялась со средней по стране и осталась выше, чем в Уральском федеральном округе (2,08%).