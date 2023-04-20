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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:44

В Свердловской области 9 Мая выступит пилотажная группа «Русь»

Выступления пройдут над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
6 мая группа перелетит в Екатеринбург

6 мая группа перелетит в Екатеринбург

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 9 Мая выступит пилотажная группа «Русь». Об этом сообщается в их группе во «ВКонтакте».

- 6 мая группа перелетит в Екатеринбург и 9 мая выступит над Кировградом, Верхней Пышмой и Ревдой, - сообщили организаторы.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге над Уралмашем 10 мая с 12:00 летали истребители. Очевидцы рассказали «КП-Екатеринбург», что самолеты осуществляли сложные маневры в небе. Это была пилотажная группа «Русь». Она прилетела из Арамиля и выполнила в честь празднования Дня Победы в воздухе такие элементы, как «Тюльпан», «Сердце» и «Фонтан».