Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 6:11

Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга сдали кровь ко Дню донора

В Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга вместе с помощниками и близкими сдали кровь ко Дню донора. Перед добровольной сдачей крови депутаты прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также тест на группу крови.

- Мы в третий раз приехали на станцию переливания, чтобы сдать кровь и тем самым помочь жителям и солдатам, которые проходят лечение в Екатеринбурге, - рассказал председатель медфракции Алексей Вихарев.

Как рассказала заместитель главврача Областной станции переливания крови Наталья Попкова, особенно востребованы группы крови с отрицательным резусом, так как ее носителями являются всего 20% населения.

- У меня редкая первая отрицательная группа крови, - поделился депутат Дмитрий Николаев. - Как говорят врачи, она всегда требуется, поэтому я не пропускаю такие акции.

В Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек. В том числе кровь сдали депутаты Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков.

Национальный день донора ежегодно отмечается в России 20 апреля.