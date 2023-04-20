Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга сдали кровь ко Дню донора

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга вместе с помощниками и близкими сдали кровь ко Дню донора. Перед добровольной сдачей крови депутаты прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также тест на группу крови.

- Мы в третий раз приехали на станцию переливания, чтобы сдать кровь и тем самым помочь жителям и солдатам, которые проходят лечение в Екатеринбурге, - рассказал председатель медфракции Алексей Вихарев.

Как рассказала заместитель главврача Областной станции переливания крови Наталья Попкова, особенно востребованы группы крови с отрицательным резусом, так как ее носителями являются всего 20% населения.

- У меня редкая первая отрицательная группа крови, - поделился депутат Дмитрий Николаев. - Как говорят врачи, она всегда требуется, поэтому я не пропускаю такие акции.

В Областную станцию переливания крови пришли более 10 человек. В том числе кровь сдали депутаты Михаил Вечкензин и Алексей Мещеряков.

Национальный день донора ежегодно отмечается в России 20 апреля.