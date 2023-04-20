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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:26

В Кировском районе снесли незаконный павильон с водой

Киоск убрали после вмешательства приставов
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Кировском районе на пересечении улиц Рассветной и Сыромолотова снесли незаконный павильон «Питьевая вода». Киоск убрали после вмешательства приставов.

- На исполнение в Кировское районное отделение судебных приставов г. Екатеринбурга поступил исполнительный лист об обязании предпринимателя освободить земельный участок путем демонтажа нестационарного торгового объекта, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Сначала владелец павильон игнорировал требование суда и не убирал киоск. Срок установленный для добровольного исполнения уже истек. Тогда приставы наложили на него взыскание в виде исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и арестовали деньги, находящиеся в банке.

После принятых принудительных мер, владелец сам организовал демонтаж павильона. Исполнительский сбор взыскан в бюджет государства.