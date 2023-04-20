В двух образцах картофеля оказалось слишком много нитратов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области обнаружили опасный картофель, вызывающий отравление. В нем оказалось слишком много нитратов.

- Химики-аналитики обнаружили превышение нормы в двух образцах картофеля, выращенного одним из фермерских хозяйств Свердловской области, - рассказали в Свердловском референтном центре Россельхознадзора.

Специалисты объяснили, что превышение допустимых норм нитратов токсично для человека и может стать причиной тошноты, рвоты, боли в животе и диареи сопровождающимися повышением температуры тела до 39 градусов.

Кроме того, попадая в организм, нитраты могут поражать печень, вызывают кровоизлияния, гипоксию, сокращение мышц, иногда сопровождаемое кратковременной потерей сознания.