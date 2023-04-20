В Свердловской области в поле нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

Фото: telegram-канал «Росгвардия.Уральский округ»

В селе Рудянское Свердловской области в сельскохозяйственном поле местный житель нашел предмет, внешне похожий на боеприпас. Он сообщил об этом в спецслужбы.

- На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Малахит», - рассказали в telegram-канале «Росгвардия.Уральский округ».

Взрывотехники установили, что находкой является 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Несмотря на состояние сильной коррозии, он мог представлять опасность. Взрывотехники Росгвардии провели тщательную специальную подготовку и уничтожили найденный боеприпас на месте.