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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:50

В Свердловской области в поле нашли артиллерийский снаряд со взрывателем

Боеприпас представлял опасность
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: telegram-канал «Росгвардия.Уральский округ»

Фото: telegram-канал «Росгвардия.Уральский округ»

В селе Рудянское Свердловской области в сельскохозяйственном поле местный житель нашел предмет, внешне похожий на боеприпас. Он сообщил об этом в спецслужбы.

- На место незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Малахит», - рассказали в telegram-канале «Росгвардия.Уральский округ».

Взрывотехники установили, что находкой является 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем. Несмотря на состояние сильной коррозии, он мог представлять опасность. Взрывотехники Росгвардии провели тщательную специальную подготовку и уничтожили найденный боеприпас на месте.