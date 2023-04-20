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НовостиОбщество20 апреля 2023 3:58

Тепловые сети на Химмаше заменят за 16 млн рублей

Реконструкцию планируется завершить до 1 августа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Реконструкция тепловых сетей повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей

Реконструкция тепловых сетей повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Химмаше начали заменять тепловые сети. На реконструкцию и благоустройство территории после работ потратят больше 16 миллионов рублей. Замене подлежат трубопроводы в квадрате переулка Углового и улиц Профсоюзной, Бородина и Грибоедова.

- За 50 лет эксплуатации, трубопроводы полностью выработали свой ресурс, - рассказали в Екатеринбургской теплосетевой компании. - Реализация проекта значительно повысит качество и надежность теплоснабжения потребителей, это более 40 жилых домов, две школы и два детских сада.

Новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией и оснащены системой оперативного дистанционного контроля, которая позволит контролировать состояние трубопроводов. В тепловых камерах будет установлена современная запорная арматура.

Реконструкцию тепловых сетей планируется завершить до 1 августа.