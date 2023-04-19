Евгений Куйвашев распорядился досрочно выделить деньги на строительство межпоселкового газопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области выделил 79 миллионов рублей на строительство газопровода в селе. В Аракаево к нему смогут подключиться 254 дома. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На строительство направят 79,2 миллиона рублей. В селе планируют построить больше 10 километров газопровода. В таком случае, 600 жителей Аракаева получат доступ к газу.

- В прошлом году Евгений Куйвашев распорядился досрочно выделить деньги на строительство межпоселкового газопровода: деревня Шарама – село Аракаево – поселок Михайловский завод. Сейчас глава региона принял решение выделить средства на строительство распределительных газовых сетей уже внутри Аракаево. Строительство начнётся летом этого года, а завершится в 2024 году, – пояснил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

В 2023 году из бюджета Нижнесергинскому району будет выделено 53 миллиона рублей. А уже в в 2024 году – 26 миллионов рублей.