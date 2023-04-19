Евгений Куйвашев вошел в Совет при президенте России по развитию местного самоуправления

Евгений Куйвашев включен в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области вошел в состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Накануне указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации России. Председателем совета является президент России, а его заместителем стал Михаил Мишустин.

Помимо свердловского губернатора в Совет вошли полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, начальник Управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин и его заместитель Евгений Грачев.

- Решение принято в преддверии Дня местного самоуправления, который отмечается в нашей стране ежегодно 21 апреля, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.