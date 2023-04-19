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НовостиОбщество19 апреля 2023 17:45

В Нижнем Тагиле начали комплексное благоустройство городской среды

Первым ремонтировать будут общественную территорию по Черноисточинскому шоссе
Дарья ЧИПУРИНА
На территории высадят больше цветов

На территории высадят больше цветов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле начали комплексное благоустройство городской среды. Первым ремонтировать будут общественную территорию по Черноисточинскому шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Объект стал одним из лидеров голосования. Больше 29 тысяч человек посчитали, что именно эту территорию стоит отремонтировать. 18 апреля на Черноисточинскому шоссе начались работы.

- На участке в районе домов № 15, 15а, 15б, 17 и 19 приступили к демонтажу старого и установке нового бортового камня вдоль дороги по улице Тагилстроевская, на которой тоже проходит ремонт. Поскольку территория благоустройства сопряжена с объектом нацпроекта «Безопасные качественные дороги» этот вид работ выполним в первую очередь, чтобы потом не мешать «УБТ-Сервис» и не задерживать друг друга, - пояснила управляющая ООО «Капиталстрой» Хилола Хабибова.

После этого рабочие будут монтировать опоры системы наружного освещения. На объекте оборудуют 74 парковочных места. Также территория станет комфортна для людей на колясках – появятся пандусы. Установят деревянные скамьи, парковые качели, велопарковки, урны и добавят цветники.